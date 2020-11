AGRONEGÓCIO Programa fortalece aprimoramento da pecuária com práticas sustentáveis no Pantanal Produtor cadastrado no “Carne Sustentável e Orgânica do Pantanal” deve garantir bem estar animal em todas as fases da produção

11 NOV 2020 - 14h:02 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

Foto: CI Orgânicos/Semagro Lançado há dois anos, o Programa Carne Sustentável e Orgânica do Pantanal fortalece e aprimora a atividade pecuária na região pantaneira com a adoção de boas práticas de produção e manejo dos animais, de forma integrada ao meio ambiente, conservando e protegendo as características únicas do bioma. Saiba mais:

