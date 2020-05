CAMPO GRANDE Programa oferece auxílio e proporciona estrutura para 500 famílias Além de cesta básica, famílias receberão acompanhamento domiciliar, kit gás e auxílio educacional

4 MAI 2020 - 12h:07 Por Ingrid Rocha/CBN

O programa “Família Protegida” vai atender 500 famílias na região do Anhanduizinho. O objetivo, segundo o coordenador geral do programa, Igor Silva, é dar auxílio e também proporcionar que estas famílias consigam não só viver como se desenvolver neste momento. Além de cesta básica mensal, as famílias vão receber visitas de acompanhamento domiciliar, auxílio educacional, apoio psicossocial e kit gás. Ouça os detalhes:

Para ser voluntário ou fazer doações para o programa basta entrar em contato com o número (67) 3397-2624.