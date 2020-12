AGRONEGÓCIO Programa quer expandir exportação de produtos sul-mato-grossenses Agro.BR tem como foco empresas que ainda não têm relação com mercado internacional

2 DEZ 2020 - 14h:34 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

Os produtores rurais e a agroindústria sul-mato-grossenses que ainda não exportam produtos ao exterior podem expandir a relação com o mercado internacional. O programa Agro.BR tem como foco atividades ainda não inseridas na pauta exportadora do país.

Desenvolvido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e com a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado (Famasul), o projeto pretende ampliar as vendas já em 2021.

