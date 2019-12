NOTA MS PREMIADA Programa vai sortear até R$300 mil em prêmios A partir de janeiro as notas fiscais com cpf irão gerar dezenas

19 DEZ 2019 - 16h:14 Por Israel Espídnola/CBN

A partir de janeiro de 2020, os consumidores que inserirem o cpf no cupom ou nota fiscal irá a concorrer prêmios em dinheiro, o programa Nota MS Premiada foi criado pelo Governo do Estado. E visa incentivar a emissão do cupom fiscal. Confira: