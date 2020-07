EFEITO CORONA Programação de lives resgata brincadeiras caseiras Fundesporte começa nesta semana com programação direcionada ao público infantojuvenil

6 JUL 2020 - 10h:14 Por Isabelly Melo

Com o objetivo de entreter e manter o corpo ativo por meio de exercícios físicos durante a quarentena a fundação de desporto e lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) começa a partir desta terça-feira (07), a transmitir videoaulas ao vivo voltadas ao público infantojuvenil.

As lives, com duração de 30 a 60 minutos, serão realizadas por profissionais de educação física da Fundesporte todas as terças e quintas-feiras, às 15 horas, com dicas de atividades a crianças de três a 14 anos.

A primeira aula ocorre nesta terça-feira, na página oficial da Fundesporte no Facebook. A videoaula será ministrada pelo professor Marcelo Simões, que vai ensinar a fazer um “vai-vem”, brinquedo que estimula a coordenação motora e equilíbrio, e precisa de materiais simples como: duas garrafas pet (1,5L ou 2L), tesoura, fita adesiva, corda para varal ou barbante.

Já na quinta-feira (09), será a vez do professor Fernando Quadros, que vai demonstrar como montar uma torre utilizando copos plásticos. A brincadeira auxilia no desenvolvimento das habilidades cognitivas, na associação lógica e na coordenação visual-tátil.