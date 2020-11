SERVIÇO Proibição do corte de água é prorrogada na Capital Águas Guariroba não pode interromper serviço até o dia 30 de novembro

4 NOV 2020 - 16h:43 Por Giovanna Dauzacker/CBN

O decreto que proíbe o corte do fornecimento de água em Campo Grande foi prorrogado por mais 30 dias. A medida publicada no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (04), passa a valer com a contagem iniciada a partir de 1º de novembro.

Com isso, a concessionária Águas Guariroba não pode interromper o serviço para consumidores inadimplentes até o dia 30 deste mês.

