PANDEMIA Proibição do corte de energia acaba e deputados reagem Deputado pede expansão da medida

8 AGO 2020 - 08h:11 Por Gabi Couto

Desde o dia 1º de agosto, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) liberou as distribuidoras de energia elétrica do país para cortar o fornecimento nas residências de consumidores que deixarem de pagar as suas contas durante os últimos três meses de pandemia. Apenas usuários do programa Tarifa Social terão o fornecimento mantido até o fim do ano mesmo que não consigam arcar com os pagamentos.

Os deputados estaduais de Mato Grosso do Sul e vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande estão recebendo da população o pedido de ajuda, já que a Energisa está realizando cortes na capital e no interior.

O deputado estadual Coronel David (sem partido) encaminhou nesta semana solicitação ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e ao diretor-geral da pasta para manter a suspensão do corte da energia elétrica enquanto perdurar o estado de calamidade pública em decorrência do coronavírus.