SAÚDE Projeção coloca MS com falta de leitos em agosto Modelo de cálculo de dois professores da UFMS apontam que em agosto faltarão leitos clínicos e de UTI

2 JUL 2020 - 11h:23 Por Redação/CBN

No final de julho, Mato Grosso do Sul pode estar com 35.770 casos confirmados da Covid-19. Hoje são pouco mais de 9 mil confirmações. A projeção assustadora faz parte de um projeto de pesquisa desenvolvido pelos professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Erlandson Saraiva (Instituto de Matemática) e Leandro Sauer (Escola de Administração e Negócios) para acompanhar a quantidade de casos no Estado.

Em entrevista à Rádio CBN nesta quinta-feira (2), Leandro Sauer afirmou que o estudo segue um modelo exponencial, que projeta o cenário futuro com base nos dados inseridos frequentemente na base de dados. Os modelos também permitem aos professores projetar a quantidade de indivíduos diagnosticados com a Covid-19 que precisarão de atendimento em leitos clínicos e da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

A projeção indica que no dia 11 de agosto, com base nos dados atuais, o Estado não terá mais leitos de UTI para atender todos os pacientes que precisam. Hoje, segundo o relatório dos professores, são 199 leitos disponíveis. Em relação aos leitos clínicos o esgotamento da capacidade está previsto para o dia 20 de agosto, sendo que Mato Grosso do Sul tem disponíveis 677 leitos. Confira a entrevista.