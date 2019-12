POLÍCIA Projeto aumentou em 5 anos a idade mínima para reserva O projeto de lei foi sancionado pelo governador Reinaldo Azambuja

20 DEZ 2019 - 16h:32 Por Israel Espíndola/CBN

Com a nova norma, aumenta em cinco anos na reserva, possibilitando a atuação dos policiais e dos bombeiros militares por mais tempo. A proposta ainda sofreu uma mudança, com a retirada do artigo que proibia a transferência para a reserva quando o militar estivesse respondendo a inquérito ou processo. Confira: