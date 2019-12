QUATRO ESTAÇÕES Projeto Bassetto Ballet apresenta hoje espetáculo na Capital Mais de 100 bailarinos da companhia vão se apresentar, com idades entre 3 e 15 anos

19 DEZ 2019 - 12h:10 Por Ingrid Rocha/CBN

O espetáculo "As Quatro Estações" vai ser realizado nesta quinta-feira (19), no Teatro Dom Bosco. O evento é realizado pelo projeto Bassetto Ballet e leva para o palco 112 alunos. Além disso, o ator Leo Ribeiro e os alunos do Ballet Bolshoi Brasil, Cecília Basseto e Kayke Carvalho, vão se apresentar. Confira a reportagem: