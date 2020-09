OPINIÃO CBN Projeto CBN-RCN em Ação retoma debates com agronegócio como tema central Ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues fala sobre perspectivas do agronegócio no pós-pandemia

22 SET 2020 - 12h:18 Por Isabelly Melo

A próxima etapa do projeto CBN-RCN em Ação - Live 2020 terá o ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues como palestrante. No dia 29 (terça-feira) às 18h ele vai debater com convidados especiais o tema relevante para a realidade estadual, abordando perspectivas sobretudo quanto aos mercados internacionais, para o agronegócio brasileiro e, em especial, de Mato Grosso do Sul.

A palestra tem caráter omnichannel e poderá ser acompanhado ao vivo por todos os veículos do grupo RCN de Comunicação, nas cidades de Campo Grande (Rádio CBN), Três Lagoas (TVC e Rádio Cultura) pelas Rádios Cultura de Paranaíba e Aparecida do Taboado, e pelo site JPNews, além de todas as páginas do Facebook desses veículos.