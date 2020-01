CULTURA Projeto cultural leva folk para 14 de Julho Apresentações acontecem entre 10h e 12h de sábado

6 JAN 2020 - 15h:21 Por Ingrid Rocha/CBN

O projeto cultural "Folk na Rua: um projeto musical para as ruas de CG" teve início recentemente em Campo Grande. O objetivo é dar visibilidade para os artistas de rua. O público pode conferir as apresentações todo sábado entre 10h e 12h, em três pontos da rua 14 de Julho. São eles: entre a Av. Afonso Pena e Rua Barão do Rio Branco, entre a Rua Barão do Rio Branco e Rua Dom Aquino e entre a Rua Dom Aquino e Rua Marechal Deodoro da Fonseca Cândido Mariano. Ouça os detalhes na reportagem: