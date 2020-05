VIVA CASA CBN Projeto da Vida Privada reúne fotos inusitadas em banheiros Coleção com mais de 300 fotos expõe com arte e criatividade relação intima com e

23 MAI 2020 - 11h:55 Por Luciane Mamoré/Isabelly Melo

A jornalista Márcia Carini, fala e escreve sobre arquitetura, decoração e design há 24 anos. Foi editora da Revista Casa Claudia, Arquitetura e Construção e editora desde a fundação do maior site de decoração de língua português o casa.com.br. Agora a Carini está divulgado um projeto que nasceu de brincadeira durante sua cobertura das mostras de toda a rede CASACOR. No endereço do instagram @projetovidaprivada ela publica fotos, sempre clicadas em banheiros de maneira inusitada e com muita arte.

No Viva Casa deste sábado, 23 de maio, ela contou à jornalista Luciane Mamoré sobre a nova fase do projeto que pretende reunir à coleção inicial de 300 imagens, o olhar e a expressão de outras pessoas, ela está convidando todos a participar. As fotos recebidas passarão por uma curadoria e serão postadas, semanalmente, no endereço do Instragram. Com o projeto a jornalista discute, privacidade, arte e a relação com a casa.