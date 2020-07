SORRISO PARA TODOS Projeto do IOA qualifica profissionais e possibilita atendimento com preço abaixo do mercado Instituo Odontológico das América oferece aos dentistas de Campo Grande e região um novo conceito de especialização

16 JUL 2020 - 11h:53 Por Isabelly Melo

Encarando o desafio de iniciar um centro de especialização em meio a pandemia, o Instituo Odontológico das América (IOA), oferece aos dentistas de Campo Grande e região um novo conceito de estudo, através de tecnologia de ponta.

De acordo com o diretor pedagógico e cirurgião dentista, Herbert Cavalcanti, que foi o entrevistado desta quinta-feira (16) do Programa CBN Campo Grande, o Instituto está capacitado em todas as questões de biossegurança, além de possuir todas as ferramentas necessárias para o aprimoramento dos profissionais da capital.

Além disso, o centro de pós graduação vai unir a busca por conhecimento dos profissionais com a procura de procedimentos odontológicos com preços mais acessíveis, através do projeto Sorriso para Todos, confira a entrevista: