BRASÍLIA Projeto do saneamento pode ser votado depois do carnaval Para Alcolumbre, proposta vai atender milhões de brasileiros

24 FEV 2020 - 07h:05 Por Márcia Paravizzi

O projeto que estabelece o novo marco regulatório do saneamento básico está pronto para começar sua tramitação no Senado. Davi Alcolumbre afirma que o projeto vai atender milhões de brasileiros e trará novos investimentos no Brasil.