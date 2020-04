CAMPO GRANDE Projeto está arrecadando doação de ração para cães Primeira doação deve acontecer esta semana e mais de 900 cães serão ajudados

13 ABR 2020 - 13h:05 Por Ingrid Rocha/CBN

A Subsecretaria de Bem-Estar Animal está arrecadando doação de rações para cães. O projeto teve início na semana passada e já arrecadou duas toneladas de ração, segundo a subsecretaria. As doações serão entregues a ONGs e protetores cadastrados no Conselho Municipal do Bem-Estar Animal. Ouça os detalhes:

As doações podem ser feitas no Paço Municipal (localizado na avenida Afonso Pena, número 3.297) entre 8h30 e 13h30.