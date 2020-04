EFEITO CORONA Projeto que prorroga parcelas do consignado será sancionado Servidores públicos podem suspender pagamento por até 90 dias

28 ABR 2020 - 19h:27 Por Gabi Couto / CBN / Assessoria de Imprensa

Representantes dos Poderes Legislativo, Executivo e do Banco do Brasil estiveram reunidos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), na tarde desta terça-feira (28). O objetivo foi discutir a suspensão da cobrança de empréstimos consignados de servidores públicos, em decorrência de problemas financeiros provocados pela pandemia do novo coronavírus. O projeto de lei que propôs a suspensão, pelo prazo 90 dias, foi aprovado em redação final nesta terça-feira (28) e encaminhado para sanção do governador Reinaldo Azambuja.