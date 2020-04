ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Projeto que suspende consignados de servidores é aprovado em MS Texto vai para redação final e segue para sanção do governador Reinaldo Azambuja

23 ABR 2020 - 12h:47 Por Loraine França

Funcionários públicos estaduais, civis e militares, vão poder optar pela suspensão das parcelas de consignados por 90 dias. Projeto de Lei que prevê a suspensão foi aprovado nesta quinta-feira (23) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul com 3 emendas e uma subemenda. O texto segue para redação final e, depois, para sanção do governador Reinaldo Azabuja.

Confira as informações sobre o projeto: