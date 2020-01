CAMPO GRANDE Projeto reúne cultura, lazer e trânsito no Parque dos Poderes Ação é uma parceria do Detran-MS com a Fundação de Cultural

10 JAN 2020 - 14h:56 Por Ingrid Rocha/CBN

Projeto reúne cultura, lazer e trânsito no Parque dos Poderes - Foto: Saul Schramm O Projeto Verão no Parque será realizado neste domingo (12), no Parque dos Poderes, em Campo Grande. A ação reúne atividades culturais, lazer e dicas de segurança no trânsito. O evento começa às 8h e vai até 11h30. Ouça os detalhes:

