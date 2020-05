CULTURA Projeto #SescEmCasa fará live com banda Filho dos Livres Apresentação virtual ocorre na sexta-feira (22), às 19 horas

18 MAI 2020 - 17h:09 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

O Projeto #SescEmCasa fará uma live com a banda regional Filho dos Livres na sexta-feira (22). A apresentação ocorre no canal do Sesc Mato Grosso do Sul no Youtube e tem início às 19 horas.

Saiba mais: