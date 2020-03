CULTURA “Projeto Singulares – Mostra de Solos” reestreia hoje na Capital Serão seis apresentações ao longo de três dias e a entrada é franca

13 MAR 2020 - 11h:31 Por Ingrid Rocha/CBN

A Cia Dançurbana reestreia nesta sexta-feira (13), o “Projeto Singulares – Mostra de Solos” na Casa de Ensaio. Serão seis apresentações, sendo duas hoje, duas no sábado (14) e duas no domingo (15). A entrada no evento é franca e as apresentações acontecem às 19h30 e às 20h30. Em entrevista à CBN Campo Grande, o diretor da Cia Dançurbana, Marcos Mattos, explicou sobre o projeto e os temas abordados nas apresentações. Confira: