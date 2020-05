POLÍTICA Projeto suspende cobranças de juros por atrasos em pagamento Projeto do deputado Antonio Vaz está tramitando na Assembleia Legislativa

18 MAI 2020 - 12h:58 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra

O deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), apresentou um projeto de Lei que suspende temporariamente a cobrança de juros e multa por atraso de pagamento de boletos, (Contratos) enquanto perdurar a pandemia do novo coronavírus. Os boletos emitidos anteriormente à situação da pandemia que constarem a cobrança de juros e multa por atraso de pagamento deverão ser substituídos, a requerimento do consumidor, pelos estabelecimentos credores. O descumprimento sujeitará o infrator às penalidades de advertência e devolução do valor pago pelo consumidor a título de juros e multa, acrescida de correção monetária.

O deputado também destacou as preparações do partido para as eleições municipais em outubro. "Nossa meta é fazer no mínimo três vereadores", disse ao destacar que o pré-candidato à prefeitura é o presidente regional da legenda, Wilton Acosta. Confira: