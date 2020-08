INICIATIVAS Projetos ajudam retomada de turismo em Bonito Atividades turísticas voltaram no dia 1º de julho no município

7 AGO 2020 - 11h:30 Por Ingrid Rocha

O município de Bonito retomou as atividades turísticas no dia 1º de julho, após ficar mais de três meses com o setor suspenso devido a pandemia do novo coronavírus. O retorno estava marcado para o mês anterior, mas os envolvidos no setor preferiram esperar e se preparar para a retomada, de acordo com o diretor executivo do VisitBonito, Breno Teixeira. Na cidade, mais de 70% das famílias vivem do turismo, segundo o guia de turismo, Maycon Potilho.

No Brasil, o setor de turismo já perdeu mais de R$ 121,97 bilhões, como apontam os dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Pensando em ajudar esse setor, a empresa GoMartins criou um projeto sem fins lucrativos para auxiliar as cidades na retomada das atividades, promovendo os destinos e valorizando a responsabilidade e segurança das adaptações locais. A equipe do projeto esteve na semana passada em Bonito, que foi o primeiro destino escolhido. Confira a reportagem: