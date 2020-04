EFEITO CORONA Projetos de lei podem ajudar servidores com empréstimo consignado Na Alems e na Câmara Municipal propostas podem ser votadas semana que vem

9 ABR 2020 - 17h:55 Por Gabi Couto / CBN / Assessoria de Imprensa

Em decorrência de problemas financeiros provocados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), cobranças de empréstimos consignados podem ficar suspensas por 90 dias. A medida é prevista nos projetos de lei dos deputados estaduais Coronel David (PSL) e Pedro Kemp (PT). A prospota contempla servidores públicos estaduais e municipais de Mato Grosso do Sul, ativos e inativos, tanto civis quanto militares. Na Câmara Municipal de Campo Grande também começou a tramitar proposta semelhante do vereador Valdir Gomes (PSD), voltado para os servidores da Prefeitura.