EFEITO CORONA Projetos de socorro financeiro são prioridade, diz Simone Senadora Simone Tebet, disse à CBN Campo Grande, que essa semana projetos de apoio aos estados e municípios serão analisados

13 ABR 2020 - 13h:28 Por Ginez Cesar/CBN

A presidente da CCJ (Comissão de Constituição de Justiça) do Senado, Simone Tebet (MDB) disse que os projetos de socorro financeiro serão prioridade no Congresso Federal essa semana. Um deles é a chamada PEC (Projeto de Emenda à Constituição) do Orçamento de Guerra, que separa cerca de R$ 700 bilhões do orçamento para ações de combate ao coronavírus. A matéria segue indefinida e encontra resistência dentro da Casa. Outro assunto é o projeto de lei que está tramitando na Câmara sobre socorro financeiro aos Estados e Municípios. Tebet também comentou a relação de conflito entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e sobre a pressão que o Congresso vem sofrendo para remanejar os R$ 2 bilhões do fundo eleitoral para o combate ao coronavírus. Confira a entrevista: