MERCADO Projetos virtuais ajudam setor musical a driblar a crise na Capital Descoberta de novos talentos no interior de MS guiará projeto de agência a partir de agosto

30 JUL 2020 - 18h:25 Por Marcus Moura/CBN

Um dos setores mais afetados pela pandemia provocada pelo Coronavírus no Brasil foi o musical. Com shows, turnês e eventos cancelados ou adiados, o prejuízo já chega a 480 milhões, aponta levantamento da Data Sim, núcleo de pesquisa da Semana Internacional de Música de São Paulo (SIM São Paulo).

Com este cenário, a saída para a agência musical 3 Sons, que tem sede em Campo Grande (MS), foi investir em projetos inovadores, assessoria online e até no auxílio de artistas na hora de conseguir disputar um edital. É o que explica uma das proprietárias da agência, a empresária Raquel Carelli, ao divulgar que, a partir do próximo mês, agosto, a 3 sons lançará um projeto de assessoria e instrução online com o objetivo de prospectar pequenos artistas de Mato Grosso do Sul, principalmente no interior do Estado.

“O foco é descobrir novos talentos, mesmo diante da pandemia e prepará-los para o mercado voraz e competitivo que temos aí fora, trazendo conteúdos e informações compartilhadas apenas em grandes centros. Para isso, apostamos em uma equipe capacitada da agência que ministrará palestras e workshops virtuais para essa galera”, adiantou a empresária.

Segundo a empresária, o projeto deve avançar para outras fases, conforme o desenvolvimento de cada músico prospectado até que ele esteja pronto para ser lançado no meio musical. “Como o mercado de novos talentos está meio ‘congelado’ devido ao período de isolamento social a grande aposta é de que, lançaremos grandes talentos que com certeza o nosso Estado reserva no momento ideal. A diferença é que estes artistas estarão devidamente preparados para grandes oportunidades”, afirma.

Outro projeto, que também será lançado pela agência campo-grandense será o auxílio para pequenos artistas na hora de disputar editais. “Neste cenário atual onde até pequenos shows com música ao vivo, como por exemplo, os barzinhos, estão suspensos qualquer dinheiro para quem vive de música é válido. Contudo, muitos artistas, desconhecem a existência de editais e inscrições que estão sendo lançados à nível municipal, estadual e federal. Para isso, por meio de uma parceria especializada no assunto, já estamos auxiliando estes artistas a garantirem o seu sustento fazendo o que sabem de melhor: música”, contou a empresária.

3 Sons

A agência musical 3 Sons está no mercado há mais de 6 anos oferecendo o que há de mais completo quando o assunto é alavancar a carreira artística de músicos dentro e fora do Brasil. Idealizada pelas empresárias Raquel Carelli, Eliane e Lorraine Rosa, que atuam no ramo musical há mais de 15 anos, a agência já emplacou mundo a fora grandes sucessos de artistas renomados, como a dupla Maiara e Maraísa, Cristiano Araújo, Gustavo Lima, Kevinho, Dennis DJ, Zé Neto & Cristiano, Wesley Safadão, Luana Santana e Fernando e Sorocaba. A 3 Sons está localizada na Rua Sombreiro, número 135, no Bairro Carandá Bosque, em Campo Grande (MS). Para mais informações ou atendimento especializado basta entrar em contato pelo telefone (67) 2525-6303. A agência 3 Sons também está no Instagram (@3sonsoficial) e Facebook.