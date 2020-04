JUSTIÇA Promotor de Justiça comandará PGJ pela primeira vez Alexandre Magno assume cargo máximo da instituição no biênia 2020/2022

8 ABR 2020 - 10h:59 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) será comandado no biênio 2020/2022 pelo promotor de Justiça Alexandre Magno Benites de Lacerda. Ele foi nomeado Procurador-Geral de Justiça pelo governador Reinaldo Azambuja, em ato publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (8). É a primeira vez na história do MP estadual que um promotor de Justiça assume o mais alto cargo.

“Chefiar uma instituição tão importante para a sociedade como o Ministério Público é um desafio que, temos certeza, o novo procurador-geral de Justiça saberá enfrentar com determinação. É um jovem que desde o início da carreira se destacou pelo empenho, comprometimento e dedicação. E temos certeza que a harmonia entre o Executivo e os outros poderes e instituições, elemento fundamental para um trabalho profícuo, prosseguirá nos próximos anos”, disse o governador.

Com 42 anos de idade, Alexandre Magno diz estar pronto para essa nova fase na carreira. “É um orgulho ser nomeado o primeiro promotor de Justiça para o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Da mesma forma, parabenizo o governador Reinaldo Azambuja pelo espírito democrático de respeitar a vontade da maioria da classe, e pelo compromisso de trabalhar com todos os poderes e instituições na defesa incondicional da sociedade sul-mato-grossense”. O promotor foi o mais votado durante eleição realizada pelo MPMS na semana passada.

Reinaldo Azambuja enalteceu o trabalho executado pelo procurador de Justiça, Paulo Passos, durante os dois mandatos de Procurador-Geral de Justiça. “Ao procurador Paulo Passos, só temos que agradecer pela parceria construída nesses anos, sempre com a preocupação da preservação das garantias do cidadão, a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento do nosso Estado.”