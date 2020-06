CENÁRIO CBN 2020 DESAFIOS E PERSPECTIVAS Proncor ajusta atendimento e projeta investimentos Tradicional Hospital de Mato Grosso do Sul pretende continuar crescendo assim que a pandemia da Covid-19 passar

2 JUN 2020 - 13h:18 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Um dos maiores e mais tradicionais hospitais particulares de Mato Grosso do Sul, o Proncor, teve que se ajustar para manter o atendimento durante a pandemia do novo coronavírus. O diretor do hospital, Dr. Resala Elias Júnior, falou sobre os desafios e projetos da empresa durante entrevista ao Cenário CBN 2020 desta terça-feira (2).

O hospital que tem 45 anos, segundo Resala, teve que adequar os protocolos por conta das restrições provocadas pela pandemia e priorizar o qualidade no atendimento. "Sem os atendimento de emergência e sem as cirurgias eletivas nosso fluxo caiu 70%. Mas sou otimista e acredito que em dois ou três meses haverá uma retomada econômica e as coisas voltarão a melhorar", destacou ao revelar que o projeto de ampliação de leitos e serviços está mantido.