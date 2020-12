FCO Propriedades rurais do Pantanal terão linha de crédito em 2021 Ao todo, foram destinados R$ 180.452.078,63 para municípios localizados no bioma

8 DEZ 2020 - 15h:05 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

Mato Grosso do Sul terá, em 2021, R$ 1.698 milhões de reais disponíveis em recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), para financiamento de novos empreendimentos rurais e empresariais.

No ano que vem, propriedades localizadas no Pantanal terão uma linha de crédito para auxiliar na recomposição das atividades que foram prejudicadas pelo fogo que ocorreu no bioma em 2020. Ao todo, foram destinados R$ 180.452.078,63 recursos para os municípios localizados na planície.

Saiba mais: