EDUCAÇÃO Protocolo de biossegurança é empecilho para REE, diz Fetems Professores querem retorno das aulas apenas no ano que vem

25 SET 2020 - 14h:16 Por Gabi Couto/CBN

O Comitê Estadual Provisório de Volta às Aulas se reuniu na manhã desta quinta-feira (24) para discutir o retorno das aulas presenciais nas escolas estaduais de Mato Grosso Do Sul. O encontro serviu para discutir os protocolos e as medidas de biossegurança para evitar a transmissão do coronavírus na Rede Estadual de Ensino (REE). O decreto de suspensão de aulas presenciais está em vigor até o dia 8 de outubro. A previsão é que uma nova determinação seja publicada após essa data. Mas a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) é contra a retomada das aulas neste ano. Confira: