MEDIDAS CONTRA O CORONAVÍRUS Resende critica protocolo com hidroxicloroquina e ivermectina Secretário Estadual de Saúde afirma que o isolamento social é, ainda, a única forma de prevenção da Covid-19

6 JUL 2020 - 12h:35 Por Redação/CBN

A prevenção do coronavírus com a hidroxicloroquina e a ivermectina foi criticada pelo secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende. Na Capital, existe um protocolo aprovado pela Prefeitura de Campo Grande para tratamento em que é permitido o uso dos medicamentos. Para Resende, não há evidências de que os medicamentos sejam eficazes no tratamento da Covid-19.

Em entrevista à Rádio CBN nesta segunda-feira (6), o secretário destacou que o isolamento social é, ainda, único medicamento que existe hoje contra a Covid-19. Ele também falou sobre o número de leitos disponíveis e a estrutura que está sendo construída diariamente para dar conta da demanda em Mato Grosso do Sul. Confira.