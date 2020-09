ELEIÇÕES 2020 PSC define ir de chapa pura na majoritária após articulação Conversas para chegar ao nome da vice foi até momentos antes da convenção

17 SET 2020 - 16h:08 Por Gabi Couto/CBN

O PSC confirmou na noite desta terça-feira (16) o nome do empresário Paulo Matos e da assistente social Daniela Duarte para disputar a prefeitura da capital pelo partido. A chapa majoritária pura conta com o apoio do PROS. A definição da vaga de vice foi até os últimos minutos antes da convenção, mas o partido definiu sair com o nome da filiada interna da legenda.