POLÍTICA PSD planeja lançar prefeitos em ao menos 30 municípios de MS Na capital as definições serão exclusivas do Diretório Municipal e do prefeito

28 FEV 2020 - 13h:58 Por Gabi Couto / CBN

Estado foi dividido em três regiões coordenadas pelo deputado federal Fábio Trad, pelo deputado estadual Londres Machado e pelo senador Nelsinho Trad - Gabi Couto/CBN Na manhã desta sexta-feira (28) o Diretório Regional do PSD se reuniu mais uma vez para debater as eleições municipais deste ano. Este é o segundo encontro dos dirigentes que estão responsáveis pela articulação política no Estado. O presidente da legenda no Estado, o senador Nelsinho Trad, falou sobre o encontro e outros assuntos. Confira na íntegra a coletiva de imprensa:

