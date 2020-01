ELEIÇÕES 2020 PSD reúne executiva em Campo Grande Neste ano, os partidos não poderão lançar chapas de vereadores com coligação

25 JAN 2020 - 07h:23 Por Gabriela Couto

O presidente regional do PSD, senador Nélson Trad, se reúne neste sábado (25) com a diretoria executiva do partido, em Campo Grande, para discutir as novas regras eleitorais e a orientação do presidente nacional da sigla, ex-ministro Gilberto Kassab, de lançar “chapa pura” nas eleições deste ano.

“Vamos discutir sobre nossas estratégias políticas para os municípios, em decorrência as novas exigências eleitorais, e seguindo as orientações nacionais repassada em dezembro pelo presidente nacional do PSD. Nosso objetivo é lançar candidatura própria nos 79 municípios”, disse.

O PSD possui 67 diretórios no Estado, 27 vereadores, um vice-prefeito em Ponta Porã e o prefeito da capital, Marquinhos Trad. Em Três Lagoas a sigla tem um vereador, Renée Venâncio e 400 filiados.

“Umas das prioridades é promover filiações no Estado. Com [a regra de] ‘chapa pura’ temos que reforçar o partido”, disse o senador.

Neste ano, os partidos não poderão lançar chapas de vereadores com coligação, apenas os cargos majoritários podem ter a possibilidade de ter aliados.

Kassab reforçou a orientação, em Campo Grande, ano passado. “Partido que não lançar candidatos tem tendência é desaparecer. O momento de qualquer partido é se organizar para as eleições municipais”, disse.