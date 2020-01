POLÍTICA PSD se reúne para debater orientação nacional de chapa pura Na capital reeleição de Marquinhos Trad deve ter mudança no cargo de vice

24 JAN 2020 - 17h:03 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

O presidente regional do PSD, senador Nelson Trad, se reúne neste sábado com a diretoria executiva do partido para discutir as novas regras eleitorais e também debater a orientação do presidente nacional da sigla, ex-ministro Gilberto Kassab, de lançar “chapa pura”, ou seja, sem aliança com outras legendas, para as eleições deste ano.

“Iremos discutir sobre nossas estratégias políticas para os municípios, em decorrência as novas exigências eleitorais, e seguindo as orientações nacionais repassada em dezembro pelo presidente nacional do PSD, ex-ministro Gilberto Kassab, nosso objetivo é lançar candidatura própria nos 79 municípios”, pontuou o senador.

O PSD conta com 67 diretórios constituídos no Estado, podendo chegar aos 79 até o final do mês de janeiro. O partido tem hoje 27 vereadores, um vice-prefeito em Ponta Porã e o prefeito da Capital, Marquinhos Trad. Em Três Lagoas a sigla tem um vereador, Carlos Rénee e 400 filiados.

“Umas das prioridades, além de finalizar os diretórios, é promover filiações em diferentes regiões do Estado, com a chapa pura temos que reforçar o partido”, disse o senador. Com a mudança da legislação eleitoral neste ano, os partidos não poderão lançar chapas de vereadores com coligação, apenas os cargos majoritários podem ter a possibilidade de ter aliados para a disputa do Executivo.

Em visita recente ao Estado, Kassab já havia reforçado a orientação para a diretoria. “Partido que não lançar candidatos, a tendência é desaparecer. O momento de qualquer partido é se organizar para as eleições municipais, para ter bons quadros de candidatos a prefeito e vereador."