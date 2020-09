POLÍTICA PSDB adia decisão sobre futuro para quinta-feira Marquinhos Trad diz que vice será escolhido no momento certo

8 SET 2020 - 18h:06 Por Gabi Couto/CBN

A bancada do PSDB municipal se reuniu na tarde desta terça-feira (08) na governadoria com o presidente regional da sigla e o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) para definir o futuro do partido nas eleições deste ano.

O presidente da Câmara Municipal, vereador João Rocha, nome escolhido entre os tucanos para compor como vice-prefeito a chapa de reeleição do prefeito Marquinhos Trad (PSD), afirmou que a conversa avançou mas a decisão será tomada nos próximos dois dias. "A reunião foi boa e quinta-feira nós definimos."

Já Trad respondeu a reportagem da seguinte forma: "Reitero e reafirmo: minha preocupacao é cuidar das pessoas e salvar vidas. O (A) vice sera escolhido (a) no momento mais adequado. Adianto apenas que sera o melhor para a cidade!"