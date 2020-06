POLÍTICA PSDB afirma que não pode focar no vice de Marquinhos Presidente do partido em Campo Grande, João César Mattogrosso alega que tem nomes para disputar a prefeitura

18 JUN 2020 - 12h:34 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Em entrevista à Rádio CBN nesta quinta-feira (18), o vereador e presidente do PSDB em Campo Grande, João César Mattogrosso afirmou que, apesar do suporte do partido ao prefeito Marquinhos Trad (PSD) na Câmara Municipal, o partido tem nomes e condições de lançar candidatura própria para as eleições deste ano. "Quem foca na vice-prefeitura não tem nada", disse.

Mesmo com os discursos de parceria entre PSDB e PSD, o vereador afirma que a legenda tem nomes que já se colocaram à disposição. "Temos a deputada Rose Modesto, o deputado Beto Pereira, o Assis, o presidente da Câmara, João Rocha", destacou ao confirmar que o PSDB tem conversado com Marquinhos Trad, mas que uma definição de uma possível parceria saíra só "aos 48 minutos do segundo tempo". Confira.