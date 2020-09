POLÍTICA PSDB aguarda até terça-feira resposta de Marquinhos Se os tucanos não ficarem com a vice lançam candidatura própria

4 SET 2020 - 16h:01 Por Gabi Couto/Guilherme Filho/CBN

O Diretório Municipal do PSDB se reuniu nesta sexta-feira (04) e chegou ao consenso de aguardar até a próxima terça-feira (08) a resposta do prefeito Marquinhos Trad (PSDB), sobre coligação com a vaga de vice para os tucanos. Sem essa composição o partido vai lançar candidatura própria a prefeito e vice.

Os tucanos definiram o nome do presidente da Câmara Municipal, vereador João Rocha, para formar aliança de chapa na vaga de vice-prefeito.

A pressa do PSDB se deve ao prazo das convenções partidárias que está correndo e se encerra no dia 16 de setembro. Até o momento não foi anunciada uma data para os filiados se reunirem.



IMBRÓGLIO

Desde a eleição passada, quando o governador Reinaldo Azambuja conseguir vencer nas urnas com o apoio do prefeito Marquinhos Trad, ficou acordado que o PSDB retribuiria a aliança para a reeleição do PSD na capital.

A articulação feita à base do "fio do bigode" tem causado expectativa no meio político já que os responsáveis adiam a confirmação da chapa PSD/PSDB a cada novo prazo. Até então a definição sairia após o Carnaval deste ano, mas com a pandemia o tema está sendo empurrado para o prazo máximo da legislação eleitoral.

Vale destacar que os tucanos têm 47 prefeituras das 79 cidades de Mato Grosso do Sul.