POLÍTICA PSDB aumenta para 47 o número de prefeituras em MS Japorã e Mundo Novo são os mais novos integrantes do ninho tucano

18 FEV 2020 - 18h:58 Por Gabi Couto/ CBN/ Assessoria de Imprensa

O prefeito de Japorã, Paulo Franjotti, e o prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho, se filiaram ao PSDB de Mato Grosso do Sul no fim da tarde desta segunda-feira (17), na sede do diretório do partido. O ato contou com a presença do presidente estadual do PSDB, Sérgio de Paula e do governador Reinaldo Azambuja.

“Assumi a prefeitura agora, mas tenho o objetivo de me candidatar, fazer um time, ganhar a eleição e trabalhar de forma transparente e responsável e transparente pelo nosso município. Sérgio [de Paula] tem sido um parceiro e queremos somar com a sigla”, afirmou o prefeito Paulão.

Dizendo estar muito feliz por retornar ao ninho tucano, Valdomiro Sobrinho falou do desenvolvimento em Mato Grosso do Sul e do orgulho de fazer parte desta caminhada.

“Reinaldo alavancou administrativamente nosso Estado e tem feito muito por Mundo Novo e por todos os outros municípios. Estou muito feliz por estar de volta e tenho certeza que vamos voar graciosamente este ano”.

O governador Reinaldo Azambuja, agradeceu a confiança e lembrou que o partido é feito por todos.

“Mato Grosso do Sul foi o estado que mais cresceu nos últimos anos e a previsão é que este ano chegue a 8,5%. Isso mostra que estamos buscando o crescimento para a população dos 79 municípios. E ter os prefeitos Paulão e Valdomiro vindo para o PSDB porque acredita no nosso projeto nos deixa muito orgulhoso”.

O presidente estadual do PSDB, Sérgio de Paula, falou da satisfação da filiação dos representantes municipais e lembrou da janela partidária.

“É com muito orgulho que recebemos estes dois nomes de peso no PSDB, além da filiação de lideranças de Japorã e Mundo Novo no dia de hoje. A janela partidária se inicia em março e o partido está de portas abertas para quem quem somar neste projeto de fazer nosso Estado e nosso partido cada vez mais forte”.