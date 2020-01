POLÍTICA PT escolhe Pedro Kemp para disputar prefeitura da capital Deputado estadual pode representar o centro esquerdo

10 JAN 2020 - 10h:44 Por Gabi Couto/CBN

Prioridade do PT é dar o nome do deputado estadual, Pedro Kemp, para liderar o centro-esquerda na disputa pela prefeitura de Campo Grande. Até maio, os partidos PSOL, PC do B, PDT e PCO definirão um nome para disputar as urnas no dia 4 de outubro.