POLÍTICA PT pode fazer coligação com outro partido de esquerda Definição do nome para compor com Pedro Kemp sai no sábado

20 AGO 2020 - 18h:50 Por Gabi Couto/CBN

Deputado estadual Pedro Kemp disse que não quer interferir na escolha do seu ou da sua vice - Alems No dia 31 de agosto começa o prazo para as convenções partidárias que vão definir os nomes dos candidatos as eleições municipais deste ano. Neste sábado (22) o PT vai escolher quem vai compor a chapa majoritária com o já pré-candidato a prefeito, o deputado estadual Pedro Kemp. Muita articulação acontece até o momento da nomeação. Inclusive existe a possibilidade da primeira coligação com os partidos da esquerda. A Gabi Couto traz os detalhes: jpnews · PT pode fazer coligação com outro partido de esquerda

Deixe seu Comentário