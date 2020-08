POLÍTICA PT segue tendência com chapa pura e presença feminina

24 AGO 2020 - 16h:57 Por Gabi Couto/CBN

O Partido dos Trabalhadores vai seguir a tendência das chapas majoritárias que já estão prontas para a disputa da Prefeitura de Campo Grande, nas eleições municipais do dia 15 de novembro.

Os filiados decidiram no último sábado (22) a composição com uma mulher militante histórica da legenda. A ex-secretária de Estado do governo Zeca do PT, Eloísa Castro Berro, irá disputar como vice-prefeita, ao lado já definido pré-candidato a prefeito da capital, deputado estadual, Pedro Kemp.

Até o momento os partidos que já anunciaram os nomes para a disputa do Executivo, decidiram pela chapa pura. O Partido Novo irá disputar pela primeira vez a prefeitura de Campo Grande com o nome do empresário Guto Scarpanti e a auditora estadual Priscila Afonso. Já o PDG vai disputar com deputado federal Dagoberto Nogueira e a secretária de movimento social do partido, Kelly Cristina.

Vale lembrar que o atual prefeito da capital, Marquinhos Trad, tem Adriane Lopes -esposa do deputado estadual Lídio Lopes - como vice-prefeita da sua administração.