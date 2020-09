CBN ELEIÇÕES PTB decide apoiar a reeleição de Marquinhos Trad Segundo presidente municipal da sigla, decisão foi alinhada com o diretório regional

15 SET 2020 - 17h:16 Por Marcus Moura/CBN

O PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) decidiu apoiar a reeleição do prefeito Marquinhos Trad nas eleições 2020. Durante a convenção realizada nesta terça-feira (15), o partido selecionou 44 candidatos a vereador em Campo Grande.

Segundo o presidente municipal da sigla, Edimar Maciel, a decisão de apoiar Trad foi tomada em conjunto com a direção estadual do partido. “Como nós não tivemos candidato majoritário, o nosso presidente regional, o ex-senador Delcídio do Amaral, fez essa construção de alinhamento com o Marquinhos pelo trabalho que ele vem realizando na Capital”, disse.

Sobre as candidaturas a Câmara, Maciel explicou que dos 44 candidatos são 30 homens e 14 mulheres para o pleito ao legislativo municipal.