POLÍTICA PTB nacional quer o partido fora da campanha de Marquinhos Roberto Jefferson mandou recado para Delcídio do Amaral

29 JUN 2020 - 17h:01 Por Gabi Couto/CBN

O presidente nacional do PTB, ex-deputado federal, Roberto Jefferson, fez declarações polêmicas sobre a política em Mato Grosso do Sul. O partido que hoje é considerado base do prefeito e que é cotado como possível integrante do arco de alianças para a reelecição de Marquinhos Trad (PSD), pode ter que mudar os planos para a chapa majoritária deste ano.