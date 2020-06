OPINIÃO CBN PTB recomenda saída da aliança com Marquinhos Trad na eleição O presidente nacional do partido, Roberto Jefferson pediu ao ex-senador Delcidio do Amaral que não faça aliança com o PSD

30 JUN 2020 - 11h:30 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

O presidente nacional do partido, Roberto Jefferson pediu ao ex-senador Delcidio do Amaral que não faça aliança com o PSD - Foto: Isabelly Melo O presidente nacional do partido, Roberto Jefferson pediu ao ex-senador Delcídio do Amaral que não faça aliança com o PSD, lembrando que ser enganado uma vez é normal, mas duas vezes é burrice. Deixa Amaral, que já teria adiantado acordo com Trad, numa saia justa e sem resposta, já que o PTB até agora não se manifestou. Marquinhos, enquanto isso segue tratando seus aliados como PSDB, DEM e PTB como favas contadas em sua coligação, mesmo sem abrir qualquer negociação.

