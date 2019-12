POLÍCIA Quadrilha cavou túnel de 70 metros até o cofre de agência Vizinhos não perceberam a ação dos criminosos na região do Coronel Antonino

23 DEZ 2019 - 12h:06 Por Gabi Couto/CBN

Uma quadrilha especializada de furto a bancos foi presa em campo grande/ após seis meses de investigação. o grupo de nove pessoas foi interceptado na madrugada deste domingo pela delegacia especializada de repressão a roubo a banco, assaltos e sequestros. Dois criminosos morreram durante troca de tiros com os policiais do Garras. Um segue internado no hospital. Na manhã desta segunda-feira, a imprensa local teve acesso ao lugar em que os criminosos cavaram o túnel até a agencia do Banco do Brasil, No local havia um buraco que começava com sete metros de profundidade e ia ficando estreito a medida que chegava próxima a agência. Os bandidos já estavam na parte metálica do cofre e deveriam agir nos próximos dias para roubar uma quantia ainda não divulgada, mas que está na casa de milhões de reais. O túnel de 70 metros era muito bem estruturado, com iluminação, ventilação e até interfone para comunicação entre os bandidos. Na residência também havia uma cozinha, alimentos e cama para descanso. Ainda foi possível ver vários sacos de terra que foram retirados para a construção do acesso subterrâneo. Nenhum vizinho suspeitava da ação dos bandidos que já haviam gastado um milhão de reais para a ação. Agora a polícia civil trabalha para identificar outros integrantes que ajudaram nesta tentativa de furto.