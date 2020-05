DE OLHO Qualidade e falta de EPI’s vira alvo do MP

16 MAI 2020 - 10h:15 Por Gabriela Couto

A administração municipal tem protagonizado licitações e compras duvidosas que estão na mira do Ministério Público Estadual (MPMS).A mais recente se trata da contratação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI). O gestor decidiu alugar os locais para receber pacientes ao invés de adquirir respiradores mecânicos. Enquanto isso a Prefeitura paga 30% do valor integral nos leitos de unidades particulares para garantir a vaga. No entanto, a capital tem hoje dois leitos de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS) ocupados.

A Prefeitura comprou de forma emergencial R$ 2,5 milhões em máscaras cirúrgicas de uma empresa de Aquidauana. A empresa desistiu de entregar o produto alegando indisponibilidade no mercado e aumento de preço. O pedido de desistência motivou o cancelamento da compra e abertura de procedimento administrativo pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

O Conselho Regional de Enfermagem (Coren) também acionou a Justiça, após o sindicato da categoria denunciar a qualidade dos equipamentos de proteção individual (EPI’s). A Promotoria de Justiça de Saúde Pública convocou o Município para dar condições sanitárias para o trabalho dos servidores.