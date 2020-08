EDUCAÇÃO Qualificação aumenta salário e preserva emprego na crise Levantamento mostra que profissional com curso superior ganha mais e minimiza o risco de desemprego

28 AGO 2020 - 13h:00 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) um em cada seis jovens, entre 18 e 29 anos estão perdendo seus empregos em decorrência da pandemia de Covid-19, mas a Revista do Ensino Superior (Semesp), projeta empregabilidade maior por nível de instrução, pós-pandemia.

O levantaneto indica que quando a economia vai bem, a disputa por profissionais qualificados eleva a remuneração e em tempos de crise, o nível de escolaridade minimiza os riscos do desemprego. A chance de desemprego é quase 50% menor para as pessoas com nível superior completo em relação às pessoas com nível fundamental ou médio completos.

Considerando a média dos quatro trimestres do ano de 2019, a taxa de des ocupação foi de 13,5% para quem tem nível fundamental, 13,3% para quem tem nível médio e 6,1% para quem tem nível superior. Ou seja, a chance de ficar desempregado é 2,20 vezes maior para as pessoas com ensino fundamental em relação às pessoas com ensino superior; e 2,17 vezes maior para as pessoas com ensino médio em relação às pessoas ensino superior.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta sexta-feira (28), o coordenador de relacionamento da Uniderp, Laerte Rosa, afirma que após a pandemia a demanda de profissionais qualificados vai aumentar ainda mais por conta da necessidade da retomada econômica. Segundo ele, agora é o momento de se preparar para as oportunidades que irão surgir de agora em diante.