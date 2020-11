ÔNIBUS “Qualquer gestor que sentar aqui, terá que cumprir o contrato”, dispara Marquinhos sobre transporte coletivo Trad afirmou que a gestão está fazendo tudo o que é dever da prefeitura

16 NOV 2020 - 15h:12 Por Isabelly Melo

Questionado sobre a atuação do Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte coletivo da capital, Marquinhos Trad afirmou que está cumprindo os deveres que competem a prefeitura: “fiscalizar”.

Segundo Marquinhos, qualquer gestor “agora, meus adversários”, que sentarem não cadeira de prefeito de Campo Grande, terão que honrar o contrato. “O contrato estipula direitos e deveres: qual a tarifa, quantos ônibus devem ser disponibilizados, qual a idade da frota. É isso nós vamos fiscalizar para ser cumprido”, destacou o prefeito.

Ele ainda afirmou que a gestão está atenta para fiscalizar e exigir do Consórcio Guaicurus que os termos do contrato sejam cumpridos. “Nós estamos fiscalizando o contrato dentro do dever do contratante, que é a cidade de Campo Grande”.