AGRONEGÓCIO Quantidade de água nas lavouras ainda não foi normalizada Mato Grosso lidera o plantio da safra 2020/2021 de soja, seguido do Paraná

10 NOV 2020 - 14h:32 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

Com a chuva favorecendo o início do plantio da safra de soja 2020/2021, a semeadura alcançou 56% da área estimada para o país, um salto de 14 pontos percentuais na comparação com a semana anterior.

Entre os Estados, Mato Grosso lidera o andamento da temporada.

Saiba mais: